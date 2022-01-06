Держстат: прибуток підприємств України знизилася в 7,5 разу

21:17 26 серпень Київ, Україна

Неприємний фінансовий результат (різниця між доходами і витратами) через карантин, показали українські підприємства.

До оподаткування великих та середніх підприємств за січень - червень 2020 року, фінансовий результат склав 29,2 млрд грн. Це в 7,5 рази менше, ніж за перше півріччя минулого року, коли підприємства відзвітували про отримання 218,1 млрд грн.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Темпи зростання (зниження) прибутку і збитків (в% до аналогічного періоду попереднього року)

При цьому бухгалтерська прибуток підприємств склала 262,4 млрд грн, що на 10,1% більше в річному вимірі, проте отримано збитків на суму 233,2 млрд грн, що на 216,4% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Частка збиткових підприємств за січень-червень 2020 року склала 36,6% (рік тому було 24,9%).