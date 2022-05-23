Держслужба України зазнає збитків на матеріальній допомозі

Державна служба статистики вимагає переглянути законодавчі акти, згідно з якими відомство виплачує матеріальну допомогу українцям на відкриття бізнесу. Згідно зі звітом Держстату, через закриття бізнесменами підприємств раніше 1 року роботи, відомство зазнає колосальних збитків. У 2020 році ця цифра досягла 56 млн гривень.

Аудитори розповіли, що на допомогу бізнесменам-початківцям з червня 2015 року пішло близько 180 млн гривень, при цьому велика частина бізнесменів виявилися на ділі неспроможними і припинили роботу через 4-5 місяців.

Раніше повідомлялося, що за час карантину безробітним виплатили майже 2,3 мільярда гривень. Нещодавно Кабмін виділив шість мільярдів гривень для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. З них 1,277 мільярда гривень спрямують на виплату допомоги по безробіттю і 4,723 мільярда - на виплати по частковому безробіттю.

Фахівці служби зайнятості пояснюють, що бувають ситуації, коли безробітні отримують виплати від держави і влаштовуються на роботу. Щоб уникнути проблем, безробітному потрібно негайно повідомити, якщо він знайшов роботу, підписав цивільно-правовий договір про виконання робіт або відкрив власну справу.