Держрезерви НБУ знизилися - відомство погіршило прогноз

Заступник глави Національного банку України заявив про очікування НБУ щодо збільшення рівня міжнародних українських резервів. Чиновник заявив, що на цей момент очікування НБУ дещо занижені.

Так, якщо раніше в Національному банку очікували зростання показника на рівні 29,1 млрд доларів кінця року, то зараз цю суму прогнозують лише в 27 млрд доларів.

Однак це все-таки вище, ніж фіксувалося на початку 2020 року. Тоді цей показник дорівнював 25,3 млрд доларів. В цілому чиновник заявив, що всі підсумкові цифри в цьому відношенні безпосередньо стосуються відповідних розміщень з боку Міністерства фінансів України.

Нагадаємо, що Національний банк України поінформував про нові правила оповіщення клієнтів. Так, всі банки країни повинні сповіщати своїх клієнтів про зміну тарифів на грошові перекази не пізніше ніж за 30 днів.