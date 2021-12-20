Держрезерв України хочуть ліквідувати

14:50 28 липень Київ, Україна

Кабінет міністрів вніс пропозицію анулювати службу Державного резерву. Ігор Петрашко - міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства акцентріровать свою увагу на тому, що в Європі такого формату держрезерву вже давно немає.

Кабмін хоче змінити механізми формування державних резервів і відмовитися від їх зберігання на потужностях державних структур Держрезерву. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

"Держава через форвардні закупівлі або через інші інструменти для себе запас на комерційних підприємствах. Тобто, все прозоро, все оновлюється. Тим самим підтримується і баланс ринку, баланс цінової стабільності ", - додав міністр.

За словами міністра, державних резервів в такому форматі, як в Україні, не існує вже в країнах Євросоюзу. І український уряд хоче також перейняти досвід країн Євросоюзу.

Нагадаємо, в травні після аудиту складських потужностей Держрезерву вибухнув скандал. Ревізія виявила недостачу 2,7 тисячі тонн зерна на загальну суму 800 млн гривень в підрозділах Держрезерву в Чорткові Тернопільської області.

З документів випливало, що таке гігантське кількість зерна нібито з'їли миші. Для наочності: 2,7 тис тонн зерна - це 150 залізничних вагонів-зерновозів.