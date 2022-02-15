Держрегулювання цін на соцпродукти замало для стримування кризи

09:47 15 лютий Київ, Україна

В Україні продовжують зростати ціни на продовольчі товари. За останній рік вартість цукру, наприклад, підвищилася на 161, 5%, олії на 157, 7%, сала майже на 26%, яловичини на 26, 3% і т.д. Така ситуація пов'язана з різким стрибком тарифів на енергоносії (газ та електроенергія) для індустрії, зростанням мінімальної заробітної плати в Україні.



Слід розуміти, що споживча інфляція підскочила не лише в Україні, а й у США (7%), країнах ЄС (Польща 8, 6% тощо).. Але тут є нюанси. Перше – ці держави вже давно впроваджують системні програми підтримки бізнесу та промисловості. Польща кілька тижнів тому запустила Антиінфляційний щит 2, Німеччина, Франція, Сполучені Штати влили мільярди доларів/євро у власні економіки. Нідерланди та Туреччина компенсують виробникам частину вартості енергоносіїв.



Друге, в Україні показник інфляції хронічно перевищує 10%, як за підсумками минулого року, так і в січні поточного. Більше того, в промисловості ця цифра - 62, 2%. Із відкладеною тимчасовою лагою вона вкрай негативно позначиться на купівельній спроможності українців.



Так, виробники вже підняли оптові ціни на 70% порівняно із січнем 2021 року.. Це ознака того, що регулювання цін на певні категорії соціальних продуктів, встановлення граничної надбавки на газ для деяких виробничих галузей – явно недостатні кроки для стримування кризи на внутрішньому ринку.



Про це заявили в Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП).



За даними Держстату, середньостатистична українська сім'я витрачає на продуктовий кошик 42% свого бюджету. При цьому внутрішні ціни зросли на 85, 4%, а в поточному прогнозується і перегляд тарифів на житлово-комунальні послуги у бік збільшення останніх.



Відтак уряду необхідно мати комплексну антикризову програму української економіки. Згадані вище спорадичні кроки (держрегулювання цін, здешевлення газу для певних категорій виробників) нездатні вирішити проблему інфляції в цілому. Більше того – справжня загроза полягає у зменшенні обсягів виробництва: у переробній галузі АПК, м'ясомолочному, тепличному господарстві. Отже й експорту – основне джерело валютної виручки.

«Для виробників критично важлива ціна сировини, яка продовжує зростати. Наприклад, у молочній галузі вже не менше року є дефіцит через скорочення поголів'я великої рогатої худоби.. За даними профільної асоціації, у 2021 році на ринку України третину усієї молочної продукції імпортовано. Подорожчали витрати через енергоносії і в хлібопекарській галузі, кондитерці, олійній промисловості тощо», - наголосили в УСПП.

На цьому фоні спостерігається посилення імпорту перерахованих вище продуктів в Україну. Адже в ЄС уряди йдуть на значне зниження податку на додану вартість (ПДВ) на продукти харчування. Сусідна Польща обнулила ставки, а у Франції вони становлять 5, 5%, у Німеччині – 7%. Прогнозується, що нульовий ПДВ на певний період буде запроваджений у всьому ЄС вже у ІІ половині 2022 року.

«До речі, такий крок не допоміг знизити ціни, однак стримав їхнє подальше зростання. Проте досвід ЄС показує кращу ефективність, ніж державне регулювання цін на певні категорії продуктів, як це зараз в Україні», - зазначили в УСПП.

По суті, Україні слід ухвалити аналогічні рішення, щоб захистити внутрішній ринок від напливу продукції, що імпортується.. Адже якщо та вже має маржу в 20%, то за інших проблем вітчизняних виробників українські товари ще більше втратять у конкурентоспроможності.

«Теплична продукція, м'ясо, молоко, фрукти – ці напрямки стають неконкурентними щодо імпорту. Проблема актуальна і в контексті нещодавно підписаної угоди про ЗВТ із Туреччиною, яка є потужним експортером товарів агропереробки», - зазначив президент УСПП.

Тому об'єднання бізнесу, роботодавців та промисловців закликають уряд спільно розробити вже згадану комплексну антикризову програму для економіки.. Серед них йдеться і про релевантне європейське зниження ставок ПДВ, прозорий захист внутрішнього ринку від масованого імпорту, недопущення соціально-економічної кризи, погіршення платоспроможності споживачів.