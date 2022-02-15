Держрегулювання цін на соцпродукти замало для стримування кризи

В Україні продовжують зростати ціни на продовольчі товари. За останній рік вартість цукру, наприклад, підвищилася на 161, 5%, олії на 157, 7%, сала майже на 26%, яловичини на 26, 3% і т.д. Така ситуація пов'язана з різким стрибком тарифів на енергоносії (газ та електроенергія) для індустрії, зростанням мінімальної заробітної плати в Україні.
Слід розуміти, що споживча інфляція підскочила не лише в Україні, а й у США (7%), країнах ЄС (Польща 8, 6% тощо).. Але тут є нюанси. Перше – ці держави вже давно впроваджують системні програми підтримки бізнесу та промисловості. Польща кілька тижнів тому запустила Антиінфляційний щит 2, Німеччина, Франція, Сполучені Штати влили мільярди доларів/євро у власні економіки. Нідерланди та Туреччина компенсують виробникам частину вартості енергоносіїв.
Друге, в Україні показник інфляції хронічно перевищує 10%, як за підсумками минулого року, так і в січні поточного. Більше того, в промисловості ця цифра - 62, 2%. Із відкладеною тимчасовою лагою вона вкрай негативно позначиться на купівельній спроможності українців.
Так, виробники вже підняли оптові ціни на 70% порівняно із січнем 2021 року.. Це ознака того, що регулювання цін на певні категорії соціальних продуктів, встановлення граничної надбавки на газ для деяких виробничих галузей – явно недостатні кроки для стримування кризи на внутрішньому ринку.
Про це заявили в Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП).
За даними Держстату, середньостатистична українська сім'я витрачає на продуктовий кошик 42% свого бюджету. При цьому внутрішні ціни зросли на 85, 4%, а в поточному прогнозується і перегляд тарифів на житлово-комунальні послуги у бік збільшення останніх.
Відтак уряду необхідно мати комплексну антикризову програму української економіки. Згадані вище спорадичні кроки (держрегулювання цін, здешевлення газу для певних категорій виробників) нездатні вирішити проблему інфляції в цілому. Більше того – справжня загроза полягає у зменшенні обсягів виробництва: у переробній галузі АПК, м'ясомолочному, тепличному господарстві. Отже й експорту – основне джерело валютної виручки.
Слід розуміти, що споживча інфляція підскочила не лише в Україні, а й у США (7%), країнах ЄС (Польща 8, 6% тощо).. Але тут є нюанси. Перше – ці держави вже давно впроваджують системні програми підтримки бізнесу та промисловості. Польща кілька тижнів тому запустила Антиінфляційний щит 2, Німеччина, Франція, Сполучені Штати влили мільярди доларів/євро у власні економіки. Нідерланди та Туреччина компенсують виробникам частину вартості енергоносіїв.
Друге, в Україні показник інфляції хронічно перевищує 10%, як за підсумками минулого року, так і в січні поточного. Більше того, в промисловості ця цифра - 62, 2%. Із відкладеною тимчасовою лагою вона вкрай негативно позначиться на купівельній спроможності українців.
Так, виробники вже підняли оптові ціни на 70% порівняно із січнем 2021 року.. Це ознака того, що регулювання цін на певні категорії соціальних продуктів, встановлення граничної надбавки на газ для деяких виробничих галузей – явно недостатні кроки для стримування кризи на внутрішньому ринку.
Про це заявили в Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП).
За даними Держстату, середньостатистична українська сім'я витрачає на продуктовий кошик 42% свого бюджету. При цьому внутрішні ціни зросли на 85, 4%, а в поточному прогнозується і перегляд тарифів на житлово-комунальні послуги у бік збільшення останніх.
Відтак уряду необхідно мати комплексну антикризову програму української економіки. Згадані вище спорадичні кроки (держрегулювання цін, здешевлення газу для певних категорій виробників) нездатні вирішити проблему інфляції в цілому. Більше того – справжня загроза полягає у зменшенні обсягів виробництва: у переробній галузі АПК, м'ясомолочному, тепличному господарстві. Отже й експорту – основне джерело валютної виручки.
На цьому фоні спостерігається посилення імпорту перерахованих вище продуктів в Україну. Адже в ЄС уряди йдуть на значне зниження податку на додану вартість (ПДВ) на продукти харчування. Сусідна Польща обнулила ставки, а у Франції вони становлять 5, 5%, у Німеччині – 7%. Прогнозується, що нульовий ПДВ на певний період буде запроваджений у всьому ЄС вже у ІІ половині 2022 року.
По суті, Україні слід ухвалити аналогічні рішення, щоб захистити внутрішній ринок від напливу продукції, що імпортується.. Адже якщо та вже має маржу в 20%, то за інших проблем вітчизняних виробників українські товари ще більше втратять у конкурентоспроможності.
Тому об'єднання бізнесу, роботодавців та промисловців закликають уряд спільно розробити вже згадану комплексну антикризову програму для економіки.. Серед них йдеться і про релевантне європейське зниження ставок ПДВ, прозорий захист внутрішнього ринку від масованого імпорту, недопущення соціально-економічної кризи, погіршення платоспроможності споживачів.
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