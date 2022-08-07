Госрегулирование цен на социально значимые товары

10:10 18 травня Київ, Україна

З сьогоднішнього дня починає діяти постанова Кабінету міністрів про державне регулювання цін на соціально значущі і протиепідемічні товари

Про це повідомляє Госпродпотребслужби.



Держрегулювання буде здійснюватися до закінчення карантину шляхом декларування зміни роздрібних цін в разі їх збільшення.



Постанова уряду стосується тільки роздрібних цін, зміна оптово-відпускних цін декларувати не потрібно.



Суб'єкти господарювання повинні декларувати намір підняти роздрібну ціну більш ніж на 5%.



Декларування зміни роздрібних цін на товари буде здійснюватися в електронному вигляді шляхом подання відомостей з використанням кваліфікованої електронного підпису в Госпродпотребслужбу через її офіційний сайт.



Постановою від 22 квітня Кабінет міністрів ввів державне регулювання цін на десять продовольчих товарів, на окремі ліки, дезінфікуючі засоби, а також засоби індивідуального захисту.



До переліку соціально значущих товарів уряд вніс гречку, цукор, пшеничне борошно вищого гатунку, макаронні вироби (вермішель з борошна вищого гатунку), пастеризоване молоко в плівці жирністю 2,5%, житньо-пшеничний хліб, яйця категорії С1, тушку курячу, мінеральну воду без газу, вершкове масло жирністю 72,5%.



До переліку товарів протиепідемічного призначення потрапили ліки, серед яких парацетамол, антисептики і дезинфікуючі засоби, засоби індивідуального захисту (медичні маски, халати).