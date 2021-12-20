Держпрограма «Теплі кредити» допомогла 850 тис сімей

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження повідомило про результати роботи програми «Теплий кредит» у 2021 році. Згідно зі звітом, держпрограмою в поточному році скористалися 797 сімей. Нагадаємо, що «Теплий кредит» стартував ще в 2014 році і спрямований на придбання українцями товарів для обладнання енергоефективного житла.

"У перший тиждень роботи програми «теплих кредитів» в цьому році нею вже скористалися 797 сімей. Вони отримали майже 33 млн грн кредитів на енергоефективні заходи", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, учасники програми залучили 32,4 млн грн на придбання енергоефективних матеріалів і устаткування для заходів в індивідуальних будинках. Ще 0,5 млн грн було залучено на встановлення твердопаливних котлів, що дозволить зменшити споживання газу.

Зараз «теплі кредити» надають Ощадбанк і Укргазбанк.

Як повідомлялося, за 6 років введення державної допомоги в рамках програми «теплих кредитів», цією можливістю скористалися понад 850 тис. сімей. В 2021 році цільовою групою для видачі "теплих кредитів" стали приватні будинки, а за кошти кредиту можна буде придбати «розумні лічильники» електроенергії, зарядні станції для електромобілів, системи накопичення енергії тощо.