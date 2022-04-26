Держпрограма "5-7-9": представники якого бізнесу частіше беруть кредити

19:13 26 липня Київ, Україна

Понад 20 тисяч кредитів, майже на 55 млрд грн було видано з моменту старту держпрограми "5-7-9", найбільш активно програмою користуються представники агросектору.
 
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
"Найактивнішими учасниками програми є представники сільського господарства (46%), торгівлі і виробництва (25%) і промислової переробки (17%). Щодо регіональної класифікації лідерами залишаються Львівська, Харківська, а також Київська області", - говориться в повідомленні.
Відзначається, що від загальної суми всіх кредитів (54,5 млрд грн) 20,2 млрд грн видані на рефінансування отриманих раніше позик, 7 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції і 27,2 млрд грн - як антикризові кредити на поповнення оборотних коштів під 0%.
 
«Доступні кредити 5-7-9%»: що необхідно знати
  • З лютого 2020 року уряд України оголосив старт програми «Доступні кредити 5-7-9%», оцінюючи її потенціал в 2020 році в 50 тисяч кредитів.
  • 17 червня 2020 року Кабінет Міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого та мікробізнесу в рамках програми «5-7-9», пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості бізнесу, що діє, і знявши обмеження щодо напрямків використання коштів і максимальної суми кредиту.
  • Кабінет Міністрів 28 грудня вніс зміни до програми пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%", що розширюють кількість претендентів, які зможуть отримати фінансову допомогу в рамках цієї держпрограми.