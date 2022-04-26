Держпрограма "5-7-9": представники якого бізнесу частіше беруть кредити

Понад 20 тисяч кредитів, майже на 55 млрд грн було видано з моменту старту держпрограми "5-7-9", найбільш активно програмою користуються представники агросектору.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Відзначається, що від загальної суми всіх кредитів (54,5 млрд грн) 20,2 млрд грн видані на рефінансування отриманих раніше позик, 7 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції і 27,2 млрд грн - як антикризові кредити на поповнення оборотних коштів під 0%.
«Доступні кредити 5-7-9%»: що необхідно знати
- З лютого 2020 року уряд України оголосив старт програми «Доступні кредити 5-7-9%», оцінюючи її потенціал в 2020 році в 50 тисяч кредитів.
- 17 червня 2020 року Кабінет Міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого та мікробізнесу в рамках програми «5-7-9», пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості бізнесу, що діє, і знявши обмеження щодо напрямків використання коштів і максимальної суми кредиту.
- Кабінет Міністрів 28 грудня вніс зміни до програми пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%", що розширюють кількість претендентів, які зможуть отримати фінансову допомогу в рамках цієї держпрограми.
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