Держкосмос опублікував фінзвіт за 2020 рік

Фінансовий звіт Державного космічного агентства за 2020 рік показав збитки відомства. Згідно з цифрами, в минулому році чистим став збиток у сумі 810 млн 900 тис. гривень.

Згідно зі звітом, найбільші збитки - у Південмашу ім. О.М. Макарова - більш ніж 672 млн грн, і держпідприємства «Укркосмос» - майже 138 млн грн. Попередні роки для космічних компаній теж були збиткові. Зокрема, в 2019-му нарахували майже 434 мільйони гривень збитків. У 2018-му - майже 75 млн, а в 2017-му - 1,2 млрд грн.

Державне космічне агентство керує 15 компаніями, з яких тільки п'ять мають незначний прибуток. П'ять - сильно збиткові, чотири - на стадії банкрутства. Є одна компанія, яка не відзвітувала про фінансовий стан через звільнення всіх її працівників.

Раніше повідомлялося, що в Держкосмосі повідомляють, що планують створення супутникового угруповання і запуск космічних апаратів на орбіту. Запустять сім супутників. «Січ-2-30» стане першим з цього угруповання. Це передбачено новою космічною програмою.