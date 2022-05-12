Держкомпанії отримали понад 51 млрд гривень збитків за рік

17:55 09 серпня Київ, Україна

За підсумками коронавірусного 2020 року українські держкомпанії отримали понад 51 мільярд збитків, така тенденція продовжилася і в 2021 році.



Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки.

"В збиток спрацювали 463 підприємства, а неефективними визнані 1,53 тис. підприємств", - розповів перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко.

За його словами, негативна тенденція продовжилася і в першому кварталі 2021 року.

«Як наслідок, в першому кварталі 2021 року управління 34 суб'єктів визнано негативним», - йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Україна володіє 3,3 тисячами підприємств, однак прибуток приносять менше 950 з них, а половина - зовсім не працює.