Держскарбниця України: залишок коштів зріс на 0,35%

Після зростання в лютому, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в березні виріс на 0,35% з 30,037 млрд гривень (на 1 березня) до 30,144 млрд гривень (на 1 квітня). Про це йдеться в повідомленні Державної казначейської служби.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2021 році становив 12,013 млрд гривень (станом на 1 січня), а максимальний - 30,144 млрд гривень - станом на 1 квітня. Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2020 році становив 10,517 млрд гривень (станом на 1 квітня), а максимальний - 75,701 млрд гривень - станом на 1 липня.

У 2020 році залишок коштів на ЄКР скоротився з 17,548 млрд гривень до 12,013 млрд гривень. У 2019 залишок коштів на ЄКР збільшився з 9,861 млрд гривень до 17,548 млрд гривень.

Єдиний казначейський рахунок - система бюджетних рахунків органів Держказначейства, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі держбюджету, з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі на користь суб'єктів господарювання, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.