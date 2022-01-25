Держскарбниця знову дала грошей на потреби ПФУ

Пресслужба Державної казначейської служби опублікувала інформацію про роботу з Пенсійним фондом. Згідно з даними, за перші 4 місяці ПФ України збільшив свій борг перед Казначейством. Сума, на яку виріс борг в період з січня по квітень - 9,904 млрд гривень.

Відзначимо, що раніше в ПФУ говорили про нестачу фінансування, яке Фонд отримує завдяки податкам, які надійшли від Єдиного соціального внеску. Таким чином відомство досить часто бере в борг кошти у Держказначейства для того, щоб своєчасно заплатити українцям пенсію.

Від початку року Фонд збільшив свою заборгованість перед відомством на 9,904 млрд грн - до 71,983 млрд грн. При цьому в минулому році борг ПФУ виріс відразу на 14 млрд грн.

Нагадаємо, що в Україні з 1 липня поточного року пообіцяли підвищити пенсійні виплати вітчизняним пенсіонерам. Вказується, що від 1 липня рівень мінімальних пенсійних виплат складе 1854 гривні. В середньому, пенсія зросте на 85 гривень.