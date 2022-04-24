Держборг України виріс до 2,3 трильйона гривень
13:25 26 листопада Київ, Україна
Глава Рахункової палати Валерій Пацкан заявив про збільшення державного боргу України. Згідно з даними, цифри зросли на 17% - до 2,3 трильйона гривень.
"В основному - через девальвацію гривні. Тільки на обслуговування боргу було направлено кожну восьму гривню доходів держбюджету", - написав Пацкан в соцмережах.
Також він повідомив, що в січні-вересні доходи бюджету склали 75,6% плану на рік. За оцінкою фахівців Рахункової палати, при таких умовах план доходів у 2020 році може бути перевиконано.
"Разом з тим ситуація з витратами не така оптимістична. Так, в січні-вересні видатки загального фонду на 93 млрд грн, або 11%, менші плану на звітний період. Тільки один приклад - в результаті прорахунків при підготовці рішень про виділення коштів з фонду COVID -19, тривалого затвердження паспортів окремих бюджетних програм, незавершення процедур закупівель не використано 24800000000 грн за 20-ма з 25-и бюджетних програм", - зазначив Пацкан.
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