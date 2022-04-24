Держборг України виріс до 2,3 трильйона гривень

Глава Рахункової палати Валерій Пацкан заявив про збільшення державного боргу України. Згідно з даними, цифри зросли на 17% - до 2,3 трильйона гривень.

"В основному - через девальвацію гривні. Тільки на обслуговування боргу було направлено кожну восьму гривню доходів держбюджету", - написав Пацкан в соцмережах.

Також він повідомив, що в січні-вересні доходи бюджету склали 75,6% плану на рік. За оцінкою фахівців Рахункової палати, при таких умовах план доходів у 2020 році може бути перевиконано.