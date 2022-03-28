Держборг України росте - Мінфін опублікував цифри

Пресслужба Міністерства фінансів опублікувала звіт, в якому видно збільшення державного боргу України за період травня 2021. Згідно з цифрами, боргові зобов'язання зросли на 190 млн доларів. Зараз борг України становить $91,52 млрд.

Згідно з даними Мінфіну, прямий держборг в травні в доларовому вираженні зріс на 0,16% - до $81,5 млрд, в гривневому - скоротився на 0,75%, до 2,24 трлн грн. У тому числі зовнішній прямий борг в минулому місяці в доларах виріс на 0,16% - до $45,19 млрд (у гривні знизився на 0,74% - до 1,24 трлн грн).

Гарантований державою борг в травні в доларовому еквіваленті зріс на 0,7% - до $10,02 млрд, у гривні - знизився на 0,26%, до 275,54 млрд грн, свідчать дані міністерства. Згідно з ними, з початку 2021 року сукупний держборг України виріс на 1,4% в доларовому еквіваленті і на 17,51% - в гривневому.

За інформацією Мінфіну, частка зобов'язань в доларах в загальній структурі держборгу за підсумками травня зросла до 36,21%, в гривні - також до 36,21%, в СПЗ - до 13,59%, однак частка зобов'язань в євро знизилася до 13,39%, в єнах - до 0,59%.

Офіційний курс долара, за яким Мінфін розраховує борг, в травні зміцнився до 27,5 грн/дол. в порівнянні з 27,75 грн/дол. в квітні, 27,88 грн/дол. - в березні.