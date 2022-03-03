Держборг України - як віддавати кредити?

В Україні державний борг досяг позначки 2,3 трлн грн. Проєкт бюджету на 2021 рік розрахований з урахуванням величезного дефіциту, який знову доведеться покривати новими боргами.

За останніми даними Міністерства фінансів, загальний держборг України складає близько 2,338 трлн грн (близько 85,1 млрд дол.). За перші пів року 2020 року сума боргу в доларах виросла на 0,8%, а в гривнях - майже на 10%! Але вже в серпні Мінфін відзвітував про зменшення боргу в гривневому еквіваленті на 16,9 млрд грн. Зокрема, трохи зменшився борг за облігаціями внутрішньої державної позики і заборгованість перед МВФ.

Але радіти такій тенденції поки рано. Ми все одно змушені брати нові позики, оскільки з року в рік витрачаємо більше, ніж заробляємо. Дефіцит бюджету 2021-го року складе 6% від ВВП (це не настільки критично, адже в 2020-му він планувався на рівні 7,5%). Якщо перевести відсотки в грошовий еквівалент, то дефіцит дорівнює приблизно 270,35 млрд грн, що на 30 млрд грн менше, ніж у поточному році. Але дірку в бюджеті все одно потрібно заповнювати, для цього Мінфін вже планує взяти в борг - 263 млрд грн наступного року (приблизно 5,8% від ВВП).

Разом з тим потрібно ще й обслуговувати старі борги. "Кредиторам в наступному році доведеться виплатити майже 600 млрд грн, - розповідає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. - Зовнішні виплати при цьому складуть більше як 160 млрд грн (близько $5,5 млрд). По облігаціях внутрішньої позики доведеться заплатити близько 440 млрд грн".

За інформацією Центру аналізу публічних фінансів і публічного управління Київської школи економіки, незважаючи на дані бюджету, насправді протягом 2021 року Міністерству фінансів доведеться взяти в борг 702 млрд грн, щоб не тільки профінансувати дефіцит наступного року, а й покрити борги поточного. За підрахунками експертів Київської школи економіки, практично кожна 8-ма гривня держбюджету в наступному році піде на оплату відсотків по боргах.