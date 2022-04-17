Держбюджет України виконано за видатками на 64,8%

Поточний рік був складним для економіки України, тому буде цікаво подивитися, як виконується головний фінансовий план країни. За даними Мінфіну України, з січня по вересень поточного року бюджет виконано за доходами на 75,6%, а за видатками - на 64,8%.

Інакше кажучи, низка статей бюджету не фінансується через відсутність ресурсів. Всього бюджет отримав доходів на 765,1 млрд гривень, а видатків профінансовано на 843,25 млрд гривень. Таким чином, дефіцит становить близько 78,14 млрд гривень. Виходячи з поточної динаміки, до кінця року за видатками бюджет так і не буде виконано. Подивимося на структуру доходів державного бюджету

Більшість з них припадає на податкові надходження, де найбільшу «питому вагу» (64%) займають внутрішні податки на товари та послуги (акцизи і ПДВ). На другому місці йдуть податки на прибуток і доходи фізичних осіб, які істотно впали через наслідки пандемії COVID-19. Фактично «карантин вихідного дня» впливає на надходження за цією статтею, істотно скорочуючи податкову базу. НБУ перерахував до бюджету прибутку на 42,72 млрд гривень.