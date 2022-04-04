Держбюджет понад норму - в жовтні виконаний на 110%

Державний бюджет в жовтні 2020 року було виконано понад норму - на 110%. Про це на своїй сторінці Facebook написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У жовтні державний бюджет виконаний на 110%. Завдяки боротьбі зі схемами, податкова служба перевиконала індикатив надходжень на 42%. В цілому за 10 місяців цього року бюджет виконаний на 99%. При цьому, коли наш уряд прийшов в березні, то виконання бюджету за 3 місяці було на рівні 88%", - написав Шмигаль.

Він підкреслив, що найближчим часом уряд сконцентрує увагу на повноцінній європейській реформі митниці. За його словами, нове керівництво Державної митної служби має докорінно змінити ситуацію і впровадити важливі євроінтеграційні рішення.

"Нове керівництво ДМС має докорінно змінити ситуацію і впровадити ті важливі євроінтеграційні рішення, які прийняв уряд в останні пів року", - додав глава уряду.

Доходи державного бюджету в жовтні склали 77,2 млрд грн, що на 8,5% більше, ніж торік. У той самий час обсяг відшкодування ПДВ в жовтні зменшився на 10,7% в порівнянні з жовтнем минулого року.