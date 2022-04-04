Держбюджет понад норму - в жовтні виконаний на 110%

Державний бюджет в жовтні 2020 року було виконано понад норму - на 110%. Про це на своїй сторінці Facebook написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він підкреслив, що найближчим часом уряд сконцентрує увагу на повноцінній європейській реформі митниці. За його словами, нове керівництво Державної митної служби має докорінно змінити ситуацію і впровадити важливі євроінтеграційні рішення.
Доходи державного бюджету в жовтні склали 77,2 млрд грн, що на 8,5% більше, ніж торік. У той самий час обсяг відшкодування ПДВ в жовтні зменшився на 10,7% в порівнянні з жовтнем минулого року.
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