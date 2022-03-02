Держбюджет поповнився на 9,4 млрд грн - Слобожанська митниця

Митні служби в Україні значно поповнюють бюджет країни. Це обумовлено податками, митами та іншими державними зборами, необхідними для правильного функціонування системи.

З початку 2020-го до державного бюджету України Слобожанська митниця направила понад 9,4 млрд гривень. Як повідомили в пресслужбі митниці, додаткові кошти (414, 6 млн) вдалося отримати шляхом контролю митної вартості - 374,9 млн, контролю за визначенням країни походження - 23,6 млн і класифікаційної роботи - 16,1 млн гривень.

Основні бюджетоутворювальні податки з початку року - 8,5 млн ПДВ, 708,9 млн ввізного мита, 144,4 млн гривень акцизного податку тощо. Тільки у вересні Слобожанська митниця направила до державного гаманця 1,2 млрд гривень.

Як зазначає керівник регіонального відомства Юрій Міщенко, з травня спостерігається позитивна динаміка надходжень - в травні 912,8 млн, червні - 1035,8 млн, липні - 1 137,2 млн, серпні - 1 177,9 млн гривень.