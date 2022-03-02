Держбюджет затверджуватимуть попри спалах коронавірусу

У проєкт Державного бюджету вносяться все нові і нові правки. Попри це парламент готовий розглядати їх по черзі, щоб зробити проєкт остаточним і затвердити його.

Парламент зможе розглянути проєкт бюджету в першому читанні 20 жовтня, незважаючи на епідемію коронавірусу серед нардепів, вважає Кравчук. Народні депутати внесли більше п'яти тисяч правок з проєктом закону про держбюджет на наступний рік. Про це в етері телеканалу Прямий в середу, 7 жовтня, повідомила заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

"На наступному тижні бюджетний комітет буде розглядати ретельно поправки. Подано близько п'яти тисяч поправок до бюджету", - розповіла нардеп. У разі необхідності бюджетний комітет буде працювати в режимі відеоконференції.

Кравчук вважає, що Рада зможе зібратися 20 жовтня на засідання для розгляду бюджету-2021 у першому читанні, незважаючи на карантин через коронавірус у депутатів. Зараз, за її словами, хворіють 22 нардепи. "Зараз хворіють, наскільки я пам'ятаю, 22 народних депутати в цілому у Верховній Раді і в нашій фракції - дев'ять. На жаль, вчора додався ще один позитивний тест у одного з моїх колег", - сказала "слуга народу". Нагадаємо, Кабмін передав у Раду держбюджет на 2021 рік 18 вересня. Прийняти його планують до грудня.