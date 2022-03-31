Держбюджет 2021 прийняли в першому читанні - основні статті

Державний бюджет 2021 прийняли в першому читанні. У Верховній Раді 275 голосів «за», народні депутати від «ЄС», «Голос» і «ОПЗЖ» утрималися.

"Спасибі народним депутатам за державну позицію, а бюджетному комітету і Міністерству фінансів - за оперативну роботу і аналіз понад 2 тисяч правок. Частина з них будуть враховані при підготовці бюджету до другого читання. Розраховуємо на подальшу конструктивну співпрацю з парламентарями. Адже вчасно прийнятий бюджет - це відповідальність перед людьми і перед громадами, які вперше будуть формувати свої місцеві бюджети", - прокоментував Денис Шмигаль.