Держбюджет 2021 прийняли в першому читанні - основні статті

Державний бюджет 2021 прийняли в першому читанні. У Верховній Раді 275 голосів «за», народні депутати від «ЄС», «Голос» і «ОПЗЖ» утрималися.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в цьому році вони розробили «бюджет можливостей». Серед ключових його пріоритетів:
- Медицина і освіта. На медицину планується виділити рекордні 156 млрд грн, що на 27,5 млрд грн більше, ніж роком раніше. На освіту - рекордні 174 млрд грн, що на 34 млрд грн більше, ніж було закладено в бюджеті на 2020 року.
- Мінімальна зарплата підніметься з 1 січня до 6000 грн, з 1 липня - до 6500 грн.
- Фінансування «Великого будівництва» збільшать на 16% - до 150 млрд грн. Планується побудувати і відремонтувати рекордні 7 тис. км доріг.
- Зростуть соцвиплати: 324 млрд грн.
- Підтримка бізнесу через кредитування - 12 млрд грн.
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