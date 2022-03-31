Держбюджет 2021 прийняли в першому читанні - основні статті

14:37 05 листопада Київ, Україна

Державний бюджет 2021 прийняли в першому читанні. У Верховній Раді 275 голосів «за», народні депутати від «ЄС», «Голос» і «ОПЗЖ» утрималися.

"Спасибі народним депутатам за державну позицію, а бюджетному комітету і Міністерству фінансів - за оперативну роботу і аналіз понад 2 тисяч правок. Частина з них будуть враховані при підготовці бюджету до другого читання. Розраховуємо на подальшу конструктивну співпрацю з парламентарями. Адже вчасно прийнятий бюджет - це відповідальність перед людьми і перед громадами, які вперше будуть формувати свої місцеві бюджети", - прокоментував Денис Шмигаль.

Фото: Статьи расходов в Госбюджете 2021 частично утвердили

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в цьому році вони розробили «бюджет можливостей». Серед ключових його пріоритетів:

  • Медицина і освіта. На медицину планується виділити рекордні 156 млрд грн, що на 27,5 млрд грн більше, ніж роком раніше. На освіту - рекордні 174 млрд грн, що на 34 млрд грн більше, ніж було закладено в бюджеті на 2020 року.
  • Мінімальна зарплата підніметься з 1 січня до 6000 грн, з 1 липня - до 6500 грн.
  • Фінансування «Великого будівництва» збільшать на 16% - до 150 млрд грн. Планується побудувати і відремонтувати рекордні 7 тис. км доріг.
  • Зростуть соцвиплати: 324 млрд грн.
  • Підтримка бізнесу через кредитування - 12 млрд грн.