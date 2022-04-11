Держбюджет 2021 ухвалять з порушенням регламентних термінів

Данило Гетманцев заявив про те, що попри регламент, Верховна Рада не встигає прийняти і затвердити державний бюджет 2021 року. Регламентований термін - 1 грудня - буде порушений.

Після прийняття проєкту закону в першому читанні 5 листопада Мінфін почав працювати над урахуванням всіх поправок і пропозицій нардепів. Друге читання відбудеться тільки після отримання проєкту бюджету від Кабміну. А це можливо не раніше початку грудня, вважає Гетманцев.

«Ми, зрозуміло, не вкладемося в установлений Бюджетним кодексом термін. Це вже очевидно, на жаль. Ми повинні вибачитися перед людьми, не дотримуємося цього терміну... »- сказав нардеп.

Відзначимо, що в проєкт держбюджету на 2021 закладено дефіцит на рівні 6%, або 270 млрд гривень. У Нацбанку заявили, що покривати дефіцит коштом емісії гривні не будуть. У проєкт бюджету закладено такі показники:

Очікуване зростання економіки в 2021 році - 4,6%;

Очікувана інфляція - 7,3% річних;

Середній курс валюти в 2020 році буде 29,1 гривні за долар США;

Середня зарплата в Україні (за бюджетним прогнозом) буде 13,6 тисячі гривень на місяць;

Доходи українського бюджету-2021 - 1017 мільярдів гривень;

Витрати бюджету - 1330 млрд гривень;

Граничний дефіцит держбюджету - 270 млрд гривень;

Граничний обсяг гарантованого державою боргу - майже 305 млрд гривень;

На національну безпеку і оборону планується виділити 5,9% від ВВП.

На підвищення мінімальної зарплати закладено 41,4 мільярда гривень. З січня вона підніметься до 6000 гривень на місяць, а з липня - до 6500.

Бюджет передбачає збільшення фінансування освіти на 34 мільярди і медицини на 27,5 млрд. До бюджету заклали вакцинації українців від Covid-19 - 2,6 мільярда гривень.