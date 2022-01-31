Держбюджет 2021 - що очікує на країну

12:53 14 вересень Київ, Україна

Сьогодні, 14 вересня 2020 року, можливо, відбудеться прийняття Державного бюджету для 2021 року. Політики розраховують на швидке розв’язання спірних питань, а також розумний розподіл фінансів для майбутнього країни.

Проєкт Державного бюджету на 2021, який Кабінет міністрів сьогодні прийняв і подав до Верховної Ради, є збалансованим і відповідає конкретним викликам сучасності. Уряд розраховує на конструктивну співпрацю з парламентом і оперативне прийняття цього документа. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає ЗМІ з посиланням на пресслужбу уряду.

"Сьогодні уряд подасть проєкт Держбюджету на 2021 у Верховну Раду. Проєкт основного фінансового документа країни є збалансованим і відповідає конкретним викликам сучасності. Основна увага: підтримка громадян і бізнесу, новий поштовх розвитку регіонів, продовження оновлення інфраструктури. У проєкті бюджету збільшені як соціальна складова, так і видатки розвитку. Уряд розраховує на конструктивну співпрацю з парламентом і оперативне прийняття цього документа", - зазначив Шмигаль.

Глава Мінфіну Сергій Марченко зазначив, що проєкт бюджету-2021 є реалістичним і збалансованим, ґрунтується на макроекономічному прогнозі, який був прийнятий урядом в липні цього року.