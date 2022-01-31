Держбюджет 2021 - що очікує на країну

Сьогодні, 14 вересня 2020 року, можливо, відбудеться прийняття Державного бюджету для 2021 року. Політики розраховують на швидке розв’язання спірних питань, а також розумний розподіл фінансів для майбутнього країни.
Проєкт Державного бюджету на 2021, який Кабінет міністрів сьогодні прийняв і подав до Верховної Ради, є збалансованим і відповідає конкретним викликам сучасності. Уряд розраховує на конструктивну співпрацю з парламентом і оперативне прийняття цього документа. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає ЗМІ з посиланням на пресслужбу уряду.
Глава Мінфіну Сергій Марченко зазначив, що проєкт бюджету-2021 є реалістичним і збалансованим, ґрунтується на макроекономічному прогнозі, який був прийнятий урядом в липні цього року.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі