Держбюджет-2020: нові зміни



Крім цього, передбачається дозволити обласним державним адміністраціям, які набули статусу військово-цивільних адміністрацій, в особі їхніх керівників, здійснювати в 2020 році місцеві запозичення щодо дотримання вимог Бюджетного кодексу та чинного законодавства України.

Також проєкт закону передбачає вето на застосування обмежень стосовно граничної величини місцевого боргу за умови, якщо витрати, пов'язані з таким боргом, не перевищуватимуть в наступних бюджетних періодах 30% обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах, затвердженої законом про державний бюджет для відповідного місцевого бюджету.