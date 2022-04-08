Держбюджет-2020: нові зміни

16:00 10 листопада Київ, Україна

Народні депутати внесли зміни в закон України щодо державного бюджету поточного року. Згідно з інформацією, 255 народних обранців проголосували «за» зміни. Наші журналісти розбиралися в подробицях.

Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, що передбачають відновлення дорожньої інфраструктури та перерозподіл коштів між обласними держадміністраціями.
У держбюджеті з'явиться додатковий розділ «Прикінцеві положення», в якому буде вказана величина місцевого боргу за запозиченнями на виконання ремонтних та будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності.
 
Фото: Нардепы проголосовали за изменения в госбюджете текущего года


Також проєкт закону передбачає вето на застосування обмежень стосовно граничної величини місцевого боргу за умови, якщо витрати, пов'язані з таким боргом, не перевищуватимуть в наступних бюджетних періодах 30% обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах, затвердженої законом про державний бюджет для відповідного місцевого бюджету.
 
Фото: Нардепы проголосовали за изменения в госбюджете текущего года
 

Крім цього, передбачається дозволити обласним державним адміністраціям, які набули статусу військово-цивільних адміністрацій, в особі їхніх керівників, здійснювати в 2020 році місцеві запозичення щодо дотримання вимог Бюджетного кодексу та чинного законодавства України.