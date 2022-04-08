Держбюджет-2020: нові зміни

Народні депутати внесли зміни в закон України щодо державного бюджету поточного року. Згідно з інформацією, 255 народних обранців проголосували «за» зміни. Наші журналісти розбиралися в подробицях.
Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, що передбачають відновлення дорожньої інфраструктури та перерозподіл коштів між обласними держадміністраціями.
У держбюджеті з'явиться додатковий розділ «Прикінцеві положення», в якому буде вказана величина місцевого боргу за запозиченнями на виконання ремонтних та будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності.
Також проєкт закону передбачає вето на застосування обмежень стосовно граничної величини місцевого боргу за умови, якщо витрати, пов'язані з таким боргом, не перевищуватимуть в наступних бюджетних періодах 30% обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах, затвердженої законом про державний бюджет для відповідного місцевого бюджету.
У держбюджеті з'явиться додатковий розділ «Прикінцеві положення», в якому буде вказана величина місцевого боргу за запозиченнями на виконання ремонтних та будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності.
Також проєкт закону передбачає вето на застосування обмежень стосовно граничної величини місцевого боргу за умови, якщо витрати, пов'язані з таким боргом, не перевищуватимуть в наступних бюджетних періодах 30% обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах, затвердженої законом про державний бюджет для відповідного місцевого бюджету.
Крім цього, передбачається дозволити обласним державним адміністраціям, які набули статусу військово-цивільних адміністрацій, в особі їхніх керівників, здійснювати в 2020 році місцеві запозичення щодо дотримання вимог Бюджетного кодексу та чинного законодавства України.
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