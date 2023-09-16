Держбюджет-2024: Шмигаль пояснив, як діятиме принцип перерозподілу ПДФО

"Ми залишаємо всі дотації: дотацію вирівнювання, реверсна дотація також залишається. Уряд гарантує, що бюджети громад не будуть меншими, ніж у 2021 році, або не будуть дефіцитними в частині потреб, особливо в тих регіонах, де йдуть бойові дії, або у прифронтових регіонах. Загалом приріст міських бюджетів наступного року становитиме 75 млрд грн", - сказав він.