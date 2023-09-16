Держбюджет-2024: Шмигаль пояснив, як діятиме принцип перерозподілу ПДФО
18:46 15 вересня Київ, Україна
Шляхом перерозподілу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з місцевих бюджетів
планується направити до держбюджету близько 96 млрд гривень наступного року. Частина цих коштів піде на Армію дронів, а інша частина — на виробництво української військової техніки та українських боєприпасів.
На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції 15 вересня.
"Це вперше ми масово починаємо стимулювати виробництво українського ВПК. Розширення, зростання - це важливі програми, це все закладається до цього бюджету. Ми залишаємо бюджети громад не скривдженими. Залишки у сумі станом сьогодні 216 млрд гривень на рахунках їхніх бюджетів залишаться у їхньому розпорядженні", – сказав прем'єр-міністр.
Шмигаль зазначив, що будуть певні обмеження щодо використання коштів з місцевих бюджетів, тобто не буде дозволено фінансування речей, які "не стосуються сьогоднішніх потреб нашої держави".
"Ми залишаємо всі дотації: дотацію вирівнювання, реверсна дотація також залишається. Уряд гарантує, що бюджети громад не будуть меншими, ніж у 2021 році, або не будуть дефіцитними в частині потреб, особливо в тих регіонах, де йдуть бойові дії, або у прифронтових регіонах. Загалом приріст міських бюджетів наступного року становитиме 75 млрд грн", - сказав він.
Глава уряду також підкреслив, що важливо купувати дрони саме централізовано з їхнім відповідним кодуванням, адже станом на цей момент не всі дрони ефективні під російським РЕБом. Крім того, треба вчити українських військових керувати безпілотниками.
"Ми повинні виробляти для себе техніку та боєприпаси. На рівні громад, на жаль, цього зробити неможливо. Громади накопичують щомісяця десятки мільярдів гривень, які не використовуються. Дозволити собі заморожувати на рахунках громад гроші, просто накопичувати на час завершення війни – це злочин”, – підсумував Шмигаль.
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