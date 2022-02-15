Держбанки ризикують залишитись без зовнішнього фінансування

14:14 15 лютий Київ, Україна

Експерти вважають, що криза в Україні може спровокувати припинення зовнішнього фінансування банків.

Для ПриватБанку, Укргазбанку, Ощадбанку та Укрексімбанку міжнародне агентство Fitch Ratings погіршило прогноз, знизивши оцінку з «позитивного» на «стабільний». Провести коригування аналітики були змушені через погіршення політичної ситуації в країні.



Іншими словами, політична напруженість в Україні негативно відбивається на внутрішньому ринку, тому іноземні інвестори менш зацікавлені продовжувати урядові програми, а в деяких випадках взагалі відмовляються від співпраці. У результаті державні банки ризикують залишитися без зовнішнього фінансування.



Аналітики із Fitch Ratings підтвердили довгострокові оцінки дефолту емітента державних банків в обох валютах на рівні В.



Зараз у Сполучених Штатах обговорюється план надання Україні допомоги у розмірі 1 мільярда доларів.