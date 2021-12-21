Державіація опублікувала звіт про пасажиропотік

У першому кварталі 2021-го кількість пасажирів на українських аеродромах знизилася на більш ніж 50%, а в цілому послугами авіакомпаній скористалися тільки 1,8 млн осіб. Такі дані оприлюднили в Державіації з посиланням на власну статистику.

За період з січня по березень поточного року українські авіакомпанії також багато втратили, адже їхній пасажиропотік знизився (включаючи і внутрішні рейси) на 43,9% і склав трохи менше 1,1 млн осіб. В цілому українські авіакомпанії виконали за перший квартал 2021 року 10,3 тис. рейсів, з них міжнародні скоротилися на 42,7%.

Попри складну ситуацію з авіасполученням, український уряд планує побудувати міжнародний аеропорт на Закарпатті. Йдеться про селище Середнє, зате раніше в переліку локацій були також Ужгород та Мукачево.