Гаряче харчування в поїздах «Укрзалізниці» стане реальністю

«Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» почала тестувати різні варіанти харчування в міжміських пасажирських поїздах. Для цього залучаються різні представники бізнесу, пов'язаного з громадським харчуванням. Головний критерій, крім високої якості продукції та послуг в цій сфері, - дотримання актуальних протиепідеміологічних вимог.

Глава «Пасажирської компанії» Олександр Перцовський розповів, що на фазі тестування УЗ вдається до допомоги різних комерційних організацій, що надають послуги громадського харчування. Тестуються різні формати надання харчування для пасажирів під час подорожей. Після того, як буде визначено оптимальний варіант надання харчування, проведуть відкритий конкурс і масштабують даний сервіс на всі поїзди «Укрзалізниці».

На цей момент найбільш цікавим видається варіант додавання функції замовлення їжі при купівлі квитка онлайн.

«Наприклад, пасажиру буде запропоновано певне меню, яке заздалегідь буде підготовлено і передано в вагон провідникам», - розповів Перцовський.

Крім харчування в поїздах, нове керівництво «Укрзалізниці» готове розглянути пропозиції від бізнесу з надання інших послуг в поїздах, наприклад, надання доступу до інтернету, продаж періодичних видань і т.д.

«Наша мета - повернути пасажирів в потяги і надати їм гідний рівень комфорту під час подорожей", - додав Олександр Перцовський.

Відзначимо, що послуга харчування за вибором з меню заздалегідь при покупці квитка вже дуже давно практикується авіаперевізниками і має великий попит. Безсумнівно, в поїздах ця послуга теж привабить пасажирів.