Місто Чорноморськ заплатив понад 2,4 мільярда гривень податків

14:50 18 серпень Київ, Україна

Офіційний сайт Чорноморського міської ради опублікував інформацію про податкових надходженнях. Їх цього року зібралося майже 2,5 мільярда гривень, що на 76 мільйонів гривень перевищує минулорічні показники.

До державного бюджету спрямовано понад 1 млрд гривень. Значну частку від цієї суми складають надходження з податку на додану вартість - майже 472 млн гривень. Це становить 46% всіх надходжень. 262 млн гривень - податок на доходи фізосіб. 94 млн гривень - податок на прибуток. 65 млн гривень - військовий збір.

Місцеві бюджети отримали понад 1,4 млрд гривень.

Найвагоміший у формуванні місцевого бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб. Він становить понад 784 млн гривень або 56% надходжень. Плати за землю надійшло майже 292 млн гривень. Близько 183 млн гривень єдиного податку, з яких 134 млн гривень сплачено підприємцями.

У січні-липні 2020 року суб'єктами господарювання території обслуговування Чорноморського управління сплачено понад 912 млн гривень єдиного соціального внеску. Це на 1,7 млн гривень більше, ніж за такий же період минулого року.