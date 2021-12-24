«Голос» запропонував антикризовий законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 5346 від фракції «Голос». Мета закону - підтримати економіку країни і розробити антикризову стратегію для України і бізнесу.
Він передбачає звільнення від сплати ЄСВ (єдиного соціального внеску) всіх підприємств, які змушені закритися на час карантину, і мораторій на податкові та планові неподаткові перевірки.
Депутати нагадують: коли держава видавала вісім тисяч гривень під час січневого локдауну, 60 відсотків підприємців отримали відмову через невідповідність підприємства КВЕД.
Саме тому на наступному тижні фракція «Голос» планує провести круглий стіл з представниками бізнесу, щоб обговорити отримання допомоги по перших п'яти КВЕД і інші кроки, які б допомогли бізнесу під час третього локдауну.
За підсумками 2020 року, констатують депутати з фракції «Голос», в Україні 232 тисячі ФОПів припинили роботу. Це на 16 відсотків більше, ніж в попередньому році.
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