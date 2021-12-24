«Голос» запропонував антикризовий законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 5346 від фракції «Голос». Мета закону - підтримати економіку країни і розробити антикризову стратегію для України і бізнесу.

Він передбачає звільнення від сплати ЄСВ (єдиного соціального внеску) всіх підприємств, які змушені закритися на час карантину, і мораторій на податкові та планові неподаткові перевірки.

«Влада допускає ту ж помилку, тому що право на допомогу мають лише підприємці, у яких з визначеним урядом переліком збігається лише основний КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності). «Голос» розуміє, як важливо підтримати бізнес, який виживає під час обмежень. Після реєстрації нашого законопроєкту № 5346 про підтримку бізнесу в «Голос» звернулися і бізнес-асоціації, і підприємці з регіональних організацій зі своїми кейсами», - повідомив глава фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Депутати нагадують: коли держава видавала вісім тисяч гривень під час січневого локдауну, 60 відсотків підприємців отримали відмову через невідповідність підприємства КВЕД.

Саме тому на наступному тижні фракція «Голос» планує провести круглий стіл з представниками бізнесу, щоб обговорити отримання допомоги по перших п'яти КВЕД і інші кроки, які б допомогли бізнесу під час третього локдауну.

За підсумками 2020 року, констатують депутати з фракції «Голос», в Україні 232 тисячі ФОПів припинили роботу. Це на 16 відсотків більше, ніж в попередньому році.