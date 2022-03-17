Річний дохід на людину в Україні нижчий, ніж в Монголії

МВФ опублікував дані про дохід на людину в країнах світу. Україна опинилася в рейтингу нижче Монголії і В'єтнаму. Виявилося, що річний дохід на людину в країні становить $3424.

Згідно з даними МВФ, дохід на душу населення в Україні виявився 3 424 долари на рік. При цьому, в Білорусі сума склала 6 133 долари, в Узбекистані - 1 762, у Казахстані - 8781 долар в рік, в Росії - 9 972 долари.

Слід зазначити, що доходи українців нижчі, ніж громадян В'єтнаму і Монголії, але вищі, ніж в Узбекистані і Таджикистані.

Нагадаємо, що Андорра приєдналася до Міжнародного валютного фонду, тим самим вона стала вже 190-ою країною-членом цієї організації. Також країна приєдналася і до IMF Constituency.

Відомо, що ця країна - одна з найменших на всій території Євросоюзу, вона розташована в горах між Іспанією і Францією. Площа країни - це всього 468 квадратних кілометрів, а населення країни - трохи більше 77,5 тисяч осіб. Мова в Андоррі каталонська.

Раніше стало відомо, що видача наступних траншів Україні Міжнародним валютним фондом залежить від втілення в життя реформ в країні, виконання взятих на себе зобов'язань та інших цілей, передбачених Меморандумом за програмою надання траншів.