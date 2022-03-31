Главу Нацбанку Кирила Шевченка чекають складні переговори з МВФ

Як стало відомо, відсьогодні глава Нацбанку України знаходиться в Сполучених Штатах з тижневим робочим візитом. Голові Національного банку України Кирилу Шевченку треба провести низку непростих переговорів з декількома міжнародними фінансовими організаціями. У Вашингтоні він обговорить перспективи співпраці Києва з цими партнерами.
Відзначається, що Шевченко буде знаходитися в США майже тиждень - протягом 8-13 листопада.
Раніше в Мінфіні оцінили перспективу отримання траншу МВФ. За словами глави відомства Сергія Марченка, Україна вже виконала чотири структурні маяки з десяти.
Перед цим в МВФ зробили заяву про співпрацю з Києвом.
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