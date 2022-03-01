Глава Рахункової палати ініціює обнулення зовнішнього боргу України

15:50 01 березень Київ, Україна

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан ініціює обнулення зовнішнього боргу України. На сьогодні він становить 1,6 трлн грн чи понад 57 млрд дол.



Про це Пацкан повідомив у Фейсбуці.



"Масштаб руйнувань в Україні, заподіяних агресією Росії, колосальний! Зважаючи на це, від наших зовнішніх кредиторів необхідно вимагати списання боргів України. На сьогодні зовнішній борг становить 1,6 трлн грн, або понад 57 млрд дол.", - підкреслив він.



За словами голови Рахункової палати, Міжнародні фінансові організації мають переглянути боргову політику та обнулити борги України.



"Агресор буде знищений! І на нас чекатиме робота з відновлення країни!" - наголосив Пацкан.