Глава Рахункової палати ініціює обнулення зовнішнього боргу України

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан ініціює обнулення зовнішнього боргу України. На сьогодні він становить 1,6 трлн грн чи понад 57 млрд дол.
Про це Пацкан повідомив у Фейсбуці.
"Масштаб руйнувань в Україні, заподіяних агресією Росії, колосальний! Зважаючи на це, від наших зовнішніх кредиторів необхідно вимагати списання боргів України. На сьогодні зовнішній борг становить 1,6 трлн грн, або понад 57 млрд дол.", - підкреслив він.
Про це Пацкан повідомив у Фейсбуці.
"Масштаб руйнувань в Україні, заподіяних агресією Росії, колосальний! Зважаючи на це, від наших зовнішніх кредиторів необхідно вимагати списання боргів України. На сьогодні зовнішній борг становить 1,6 трлн грн, або понад 57 млрд дол.", - підкреслив він.
За словами голови Рахункової палати, Міжнародні фінансові організації мають переглянути боргову політику та обнулити борги України.
"Агресор буде знищений! І на нас чекатиме робота з відновлення країни!" - наголосив Пацкан.
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