Глава Райффайзен Банку Аваль про курс долара та інфляцію

Глава правління Райффайзен Банк Аваль Олександр Писарук прогнозує зниження реального ВВП України до 6,3%.
За його словами, 6,3% - це «комфортна цифра, вона в руслі прогнозів уряду, Нацбанку».
Що стосується інфляції, то Писарук бачить можливість її прискорення до 4% до кінця року.
Відповідаючи на питання, яким до кінця року буде курс валют, банкір сказав: «Прогнозувати обмінний курс завжди складно, всім. Станом на сьогодні, я вважаю, що курс долара до гривні не опуститься нижче 29. Ми прогнозуємо власний бюджет у євро, і я вам скажу точно, що значно складніше прогнозувати курс євро-долар, ніж долар-гривня. І це факт, особливо останнім часом. Ви бачите, євро зміцнився на 10% відносно долара».
За словами Писарука, Райффайзен Банк Аваль для цілей внутрішнього бюджетування прогнозує до кінця року курс 30,5 грн/євро.
При цьому, уточнив він, йдеться про позитивний сценарій, корективи в який може внести поширення захворюваності коронавірусом.
За його словами, 6,3% - це «комфортна цифра, вона в руслі прогнозів уряду, Нацбанку».
Що стосується інфляції, то Писарук бачить можливість її прискорення до 4% до кінця року.
Відповідаючи на питання, яким до кінця року буде курс валют, банкір сказав: «Прогнозувати обмінний курс завжди складно, всім. Станом на сьогодні, я вважаю, що курс долара до гривні не опуститься нижче 29. Ми прогнозуємо власний бюджет у євро, і я вам скажу точно, що значно складніше прогнозувати курс євро-долар, ніж долар-гривня. І це факт, особливо останнім часом. Ви бачите, євро зміцнився на 10% відносно долара».
За словами Писарука, Райффайзен Банк Аваль для цілей внутрішнього бюджетування прогнозує до кінця року курс 30,5 грн/євро.
При цьому, уточнив він, йдеться про позитивний сценарій, корективи в який може внести поширення захворюваності коронавірусом.
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