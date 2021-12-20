Глава НБУ розповів про плани з МВФ

Глава Національного банку України розповів про плани уряду на співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Українські чиновники не виключають можливість отримання від МВФ близько $2,7 млрд. За словами Кирила Шевченка, це може здійснитися в рамках ініціативи про додаткову емісію спеціальних прав запозичення.

Поки що ця цифра не остаточна, оскільки частково дана сума буде залежати від коливання курсу валют.

«Ми сподіваємося, що Україна зможе отримати додаткове фінансування в рамках цієї ініціативи. Минулого разу Фонд проводив подібну операцію в 2009 році. Це була реакція на кризу», - сказав глава національного регулятора.

Також глава НБУ відзначив, що зараз представники України вже активно обговорюють дану можливість з МВФ.

Раніше Міжнародний валютний фонд опублікував повну версію Листа про наміри і Меморандуму про економічну та фінансову політику в рамках програми «Stand-by», частиною якої віднедавна стала Україна. Про це повідомляє пресслужба відомства.