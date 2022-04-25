Гіта Гопінат про зростання світової економіки в період пандемії

Прогнози розвитку світової економіки, через пандемію, безпосередньо залежать від безлічі факторів. Основним критерієм розвиненої економіки безпосередньо є відсоток охоплення вакцинованих в тій чи іншій країні.
Про це заявила економічна радниця і директорка Дослідницького департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Гіта Гопінат, повідомляється на сайті Фонду.
МВФ залишив без змін свій прогноз про зростання світової економіки на 6% в 2021 році, але його структура змінилася.
«Перспективи економічного зростання в країнах з розвиненою економікою на поточний рік покращилися на 0,5 процентного пункту, але це підвищення в точності компенсується переглядом прогнозів для країн з ринком, що формується і країн, що розвиваються в бік зниження, що обумовлено значно більш стриманою оцінкою перспектив країн Азії з ринком, що формується. На 2022 рік ми прогнозуємо світове зростання на рівні 4,9%, що вище нашого попереднього прогнозу, що становив 4,4%. Але і в цьому випадку причиною є значне поліпшення прогнозів для країн з розвиненою економікою і більш стримане - для країн з ринком, що формується і країн, що розвиваються», - пояснила Гопінат.
Про це заявила економічна радниця і директорка Дослідницького департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Гіта Гопінат, повідомляється на сайті Фонду.
МВФ залишив без змін свій прогноз про зростання світової економіки на 6% в 2021 році, але його структура змінилася.
«Перспективи економічного зростання в країнах з розвиненою економікою на поточний рік покращилися на 0,5 процентного пункту, але це підвищення в точності компенсується переглядом прогнозів для країн з ринком, що формується і країн, що розвиваються в бік зниження, що обумовлено значно більш стриманою оцінкою перспектив країн Азії з ринком, що формується. На 2022 рік ми прогнозуємо світове зростання на рівні 4,9%, що вище нашого попереднього прогнозу, що становив 4,4%. Але і в цьому випадку причиною є значне поліпшення прогнозів для країн з розвиненою економікою і більш стримане - для країн з ринком, що формується і країн, що розвиваються», - пояснила Гопінат.
За оцінками Фонду, внаслідок пандемії доходи на душу населення в країнах з розвиненою економікою зменшилися на 2,8% на рік в порівнянні з розрахованими до пандемії трендами на 2020-2022 роки, а в країнах з ринком, що формується і країнах, що розвиваються (без урахування Китаю) щорічні втрати доходів на душу населення становлять 6,3% на рік.
«Ці перегляди прогнозів значною мірою є наслідком відмінностей в динаміці пандемії з поширенням штаму Дельта. Частка повністю вакцинованих в країнах з розвиненою економікою становить майже 40% населення, тоді як в країнах з ринком, що формується це 11%, а в країнах, що розвиваються з низькими доходами вакцинована лише незначна частина населення. Більш високі, ніж очікувалося, темпи вакцинації і повернення до нормальної економічної діяльності призвели до підвищення прогнозів, а відсутність доступу до вакцин і нові хвилі захворювань COVID-19 в деяких країнах, особливо в Індії, привели до зниження прогнозів», - зазначила Гопінат.
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