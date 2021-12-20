Гетманцев пояснив ідею створення економічного паспорту

15:51 02 грудень Київ, Україна

Обіцяний президентом Володимиром Зеленським економічний паспорт дозволить дітям до 16 років накопичити по $10 тис. (273 000 грн)

Про це заявив голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Нардеп уточнив: кошти на рахунки дітей, можливо, надходитимуть не лише за рентною платою за користування надрами. Але поки що йдеться тільки про неї.

"У нас народжується близько 300 тисяч дітей на рік. Я не виключаю, що відрахування будуть не лише від ренти, а й від інших платежів. Наприклад, від приватизації, імпортного ПДВ. Поки що ми говоримо тільки про ренту», – сказав Гетманцев.

Поповнення рахунків, за його словами, буде щомісячним. Скористатися грошима, як і анонсував президент Володимир Зеленський, діти матимуть змогу лише після досягнення 18 років.



Точний розмір відрахувань, наголосив Гетманцев, буде встановлено законопроєктом про економічний паспорт. А якщо ренти не вистачить на чергову виплату, різницю мають намір дотувати коштом держбюджету, тобто із кишень інших платників податків.

"Ми розраховуємо на те, що після досягнення повноліття дитина повинна мати близько $10 тис. у еквіваленті. Безперечно, у гривні з урахуванням інфляції", – сказав Гетманцев.

Нагадаємо, під час щорічного звернення до Верховної Ради 1 грудня Зеленський заявив, що найближчим часом внесе законопроєкт про економічний паспорт. В результаті плату за користування надрами переказуватимуть на індивідуальні рахунки дітей. Гроші можна буде витратити на освіту в Україні або на покупку нерухомості (теж у межах країни).



Як підрахував народний депутат Ярослав Железняк, вся рента (а не лише з руди) у 2021 році становитиме 41,5 млрд грн, у 2022 році очікується 47 млрд грн. До того ж в Україні налічується 7,5 млн дітей до 18 років. Якщо поділити ренту на всіх, то вийде 6,3 тис. грн на рік.