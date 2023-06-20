Німеччина припинить закуповувати російське вугілля 1 серпня, а нафту – з 31 грудня

13:04 13 липня Київ, Україна

Заступник міністра фінансів Йорг Кукіс заявив, що Німеччина припинить закуповувати російське вугілля з 1 серпня 2022 року, а з 31 грудня відмовиться і від російської нафти.



Про це повідомляє Reuters.



За словами Кукіса, на росію припадало 40% постачання вугілля та 40% постачання нафти до Німеччини.



«Будь-хто, хто знає історію нафтопроводу „Дружба“, який був інструментом радянської імперії у Східній Європі, знає, що порятунок від цієї залежності — справа не тривіальна, але це те, чого ми досягнемо через кілька місяців», — сказав Кукіс.



Німеччина тепер займеться пошуком альтернативних постачальників газу, які заповнили б дефіцит газу, коли ЄС відмовиться від щорічно одержуваних з росії 158 млрд м3/рік газу.



Наразі ФРН шукає альтернативу російським постачанням, розглядаючи, зокрема, США та Катар. Влада країни вже приступила до будівництва нових терміналів для зрідженого природного газу.



Нагадаємо, п'ятий пакет санкцій Євросоюзу із серпня 2022 року заборонив купувати, імпортувати чи передавати російське вугілля до ЄС. Згідно з шостим пакетом санкцій, прийнятим у червні, Союз протягом пів року відмовиться від імпорту російської нафти морем.



Передбачається, що до кінця року, коли Німеччина та Польща перестануть закуповувати нафту трубопроводом «Дружба», ембарго скоротить 90% імпорту нафти з росії до Євросоюзу.