Німеччина зупиняє сертифікацію Північного потоку-2

13:41 22 лютий Київ, Україна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинення сертифікації проєкту "Північний потік - 2" після визнання Росією підконтрольних незаконним збройним формуванням територій України як "незалежних".

Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt у вівторок, 22 лютого.

Канцлер держави засудив рішення Володимира Путіна, назвавши його серйозним порушенням міжнародного права із боку Російської Федерації.
"Сьогоднішній стан справ зовсім інший", - сказав він під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії в Берліні і додав, що Путін порушив не лише Мінські домовленості, а й статут ООН, який передбачає гарантії територіальної цілісності та суверенітету державам.
Нагадаємо, що напередодні Путін визнав "незалежність" захоплених бойовиками територій Луганської та Донецької областей. У присутності ватажків псевдореспублік Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника він підписав укази про визнання ОРДЛО і закликав Держдуму та Раду федерації негайно визнати самопроголошені республіки.

Він також уклав з ватажками бойовиків договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу.