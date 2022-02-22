Німеччина зупиняє сертифікацію Північного потоку-2

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинення сертифікації проєкту "Північний потік - 2" після визнання Росією підконтрольних незаконним збройним формуванням територій України як "незалежних".



Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt у вівторок, 22 лютого.



Канцлер держави засудив рішення Володимира Путіна, назвавши його серйозним порушенням міжнародного права із боку Російської Федерації.

"Сьогоднішній стан справ зовсім інший", - сказав він під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії в Берліні і додав, що Путін порушив не лише Мінські домовленості, а й статут ООН, який передбачає гарантії територіальної цілісності та суверенітету державам.