Німеччина зупиняє сертифікацію Північного потоку-2

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинення сертифікації проєкту "Північний потік - 2" після визнання Росією підконтрольних незаконним збройним формуванням територій України як "незалежних".
Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt у вівторок, 22 лютого.
Канцлер держави засудив рішення Володимира Путіна, назвавши його серйозним порушенням міжнародного права із боку Російської Федерації.
Нагадаємо, що напередодні Путін визнав "незалежність" захоплених бойовиками територій Луганської та Донецької областей. У присутності ватажків псевдореспублік Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника він підписав укази про визнання ОРДЛО і закликав Держдуму та Раду федерації негайно визнати самопроголошені республіки.
Він також уклав з ватажками бойовиків договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу.
Він також уклав з ватажками бойовиків договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі