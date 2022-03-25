Німеччина має намір у 2022 році скоротити залежність від газу з РФ

14:18 25 березня Київ, Україна

Міністерство економіки Німеччини має намір у 2022 році скоротити залежність від газу з Росії з 55% до 30%.





При цьому зазначається, що до кінця березня залежність Німеччини від російського газу вже становила лише 40% замість колишніх 55%. Це стало можливим "через зміни у закупівлі газу". З 46 млрд кубометрів газу, які Німеччина щороку отримує з Росії, значну частину вже замінено на постачання зрідженого природного газу.



Зменшити залежність німецький уряд розраховує за рахунок трьох терміналів прийому зрідженого природного газу з танкерів, що орендуються енергетичними компаніями RWE і Uniper. Про це пише Spiegel.При цьому зазначається, що до кінця березня залежність Німеччини від російського газу вже становила лише 40% замість колишніх 55%. Це стало можливим "через зміни у закупівлі газу". З 46 млрд кубометрів газу, які Німеччина щороку отримує з Росії, значну частину вже замінено на постачання зрідженого природного газу.Зменшити залежність німецький уряд розраховує за рахунок трьох терміналів прийому зрідженого природного газу з танкерів, що орендуються енергетичними компаніями RWE і Uniper.

Також цього року Німеччина планує вдвічі скоротити імпорт російської нафти.



Зазначається, що до літа 2024 Німеччина має намір досягти майже повної незалежності від російського газу.