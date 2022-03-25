Німеччина має намір у 2022 році скоротити залежність від газу з РФ

Міністерство економіки Німеччини має намір у 2022 році скоротити залежність від газу з Росії з 55% до 30%.
Про це пише Spiegel.
При цьому зазначається, що до кінця березня залежність Німеччини від російського газу вже становила лише 40% замість колишніх 55%. Це стало можливим "через зміни у закупівлі газу". З 46 млрд кубометрів газу, які Німеччина щороку отримує з Росії, значну частину вже замінено на постачання зрідженого природного газу.
Зменшити залежність німецький уряд розраховує за рахунок трьох терміналів прийому зрідженого природного газу з танкерів, що орендуються енергетичними компаніями RWE і Uniper.
При цьому зазначається, що до кінця березня залежність Німеччини від російського газу вже становила лише 40% замість колишніх 55%. Це стало можливим "через зміни у закупівлі газу". З 46 млрд кубометрів газу, які Німеччина щороку отримує з Росії, значну частину вже замінено на постачання зрідженого природного газу.
Зменшити залежність німецький уряд розраховує за рахунок трьох терміналів прийому зрідженого природного газу з танкерів, що орендуються енергетичними компаніями RWE і Uniper.
Також цього року Німеччина планує вдвічі скоротити імпорт російської нафти.
Зазначається, що до літа 2024 Німеччина має намір досягти майже повної незалежності від російського газу.
Зазначається, що до літа 2024 Німеччина має намір досягти майже повної незалежності від російського газу.
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