Німеччина та Нідерланди запускають видобуток газу

12:56 05 травня Київ, Україна

Німеччина та Нідерланди збираються почати видобуток газу на шельфі в Північному морі, щоб швидше позбутися залежності від російського газу.

Уряд землі Нижня Саксонія та голландська енергетична компанія ONE-Dyas BV мають намір видобувати природний газ із підводних родовищ за 20 км на північ від німецьких островів Боркум та Схірмонніког. Остаточне інвестиційне рішення очікується до літа, а буріння може початися до кінця 2024 року, пише Bloomberg.



Німеччині вдалося знизити свою залежність від російської сировини з більш ніж 50% до 35% минулого року за рахунок забезпечення екстрених поставок зрідженого природного газу, але подальший прогрес може бути ускладненим, оскільки найбільша економіка Європи поки що не має терміналів для палива.



За словами міністра економіки Роберта Хабека, уряд завершує роботу над законом, який прискорить процес затвердження проєктів ЗПГ.



За даними Нижньої Саксонії, район у Північному морі, де планується розпочати видобуток, має потенціал видобування до 4 мільярдів кубометрів на рік.. Постачання будуть розділені між Нідерландами та Німеччиною. План має отримати схвалення в парламенті Нижньої Саксонії наприкінці травня, повідомив представник ONE-Dyas. Компанія також очікує отримати схвалення від голландської влади протягом найближчих тижнів.