Німеччина домовилася про закупівлю зрідженого газу в США

Американська компанія Sempra Energy повідомила, що продаватиме близько 2,25 млн. тонн скрапленого природного газу (ЗПГ) на рік найбільшому виробнику електроенергії Німеччини RWE AG, який має намір відмовитися від російського природного газу.
Про це йдеться у офіційній заяві компанії.
Газ буде надходити з першої фази проекту Port Arthur LNG у Техасі. Контракт планується укласти на 15 років.
RWE Supply & Trading та Sempra Infrastructure підписали угоду про наміри щодо постачання зрідженого природного газу з техаського проекту «Порт-Артур» для європейського підприємства RWE. Умови передбачають переговори та підписання остаточного 15-річного контракту на постачання та закупівлю приблизно 2,25 млн тонн ЗПГ на рік.
Газ буде надходити з першої фази проекту Port Arthur LNG у Техасі. Контракт планується укласти на 15 років.
RWE Supply & Trading та Sempra Infrastructure підписали угоду про наміри щодо постачання зрідженого природного газу з техаського проекту «Порт-Артур» для європейського підприємства RWE. Умови передбачають переговори та підписання остаточного 15-річного контракту на постачання та закупівлю приблизно 2,25 млн тонн ЗПГ на рік.
Генеральний директор RWE Supply & Trading Андре Страке зазначив, що компанія рада об'єднати зусилля із Sempra Infrastructure, однією з провідних компаній у сфері інфраструктури ЗПГ у США. За його словами, «це партнерство сприятиме диверсифікації портфеля постачання газу RWE та Німеччині і, таким чином, підвищить безпеку постачань у Європі на довгостроковій основі».
Німеччина почала активно розвивати інфраструктуру для прийому ЗПГ, щоб якнайшвидше відмовитися від газу з Росії. Зокрема, німецький уряд виділив 3 млрд євро на будівництво чотирьох плавучих терміналів, які можуть запрацювати вже взимку. До вторгнення росії в Україну Німеччина була єдиною великою країною ЄС, яка не мала власної інфраструктури для прийому танкерів з ЗПГ та його подальшої регазифікації.
Раніше повідомлялося, що Sempra Energy домовилася з польською Polish Oil & Gas про щорічне постачання 3 млн тонн ЗПГ протягом 20 років. Американські компанії експортують рекордні обсяги зрідженого природного газу до ЄС на тлі прагнення країн регіону знизити залежність від російської сировини.
Німеччина почала активно розвивати інфраструктуру для прийому ЗПГ, щоб якнайшвидше відмовитися від газу з Росії. Зокрема, німецький уряд виділив 3 млрд євро на будівництво чотирьох плавучих терміналів, які можуть запрацювати вже взимку. До вторгнення росії в Україну Німеччина була єдиною великою країною ЄС, яка не мала власної інфраструктури для прийому танкерів з ЗПГ та його подальшої регазифікації.
Раніше повідомлялося, що Sempra Energy домовилася з польською Polish Oil & Gas про щорічне постачання 3 млн тонн ЗПГ протягом 20 років. Американські компанії експортують рекордні обсяги зрідженого природного газу до ЄС на тлі прагнення країн регіону знизити залежність від російської сировини.
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