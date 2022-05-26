Німеччина домовилася про закупівлю зрідженого газу в США

14:19 26 травня Київ, Україна

Американська компанія Sempra Energy повідомила, що продаватиме близько 2,25 млн. тонн скрапленого природного газу (ЗПГ) на рік найбільшому виробнику електроенергії Німеччини RWE AG, який має намір відмовитися від російського природного газу.

Про це йдеться у офіційній заяві компанії.



Газ буде надходити з першої фази проекту Port Arthur LNG у Техасі. Контракт планується укласти на 15 років.



RWE Supply & Trading та Sempra Infrastructure підписали угоду про наміри щодо постачання зрідженого природного газу з техаського проекту «Порт-Артур» для європейського підприємства RWE. Умови передбачають переговори та підписання остаточного 15-річного контракту на постачання та закупівлю приблизно 2,25 млн тонн ЗПГ на рік.