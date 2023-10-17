Гендерний розрив в оплаті праці планують скоротити на 5% за 7 років

08:42 17 жовтня Київ, Україна

Кабінет Міністрів планує до 2030 року скоротити гендерний розрив в оплаті з 18,6% до 13,6% і вже реалізує відповідну стратегію.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.



Уряд розробив та затвердив Стратегію зменшення гендерного розриву в оплаті праці та почав її реалізовувати. Одна з основних цілей – скоротити розрив в оплаті праці чоловіків та жінок з 18,6% до 13,6% до 2030 року. Загалом, основне, що має покращити стратегія:

удосконалити законодавство про рівну оплату праці;

сприяти подоланню стереотипів та дискримінації щодо професій за ознакою статі;

створити сприятливі умови для зручного поєднання сімейних та професійних обов'язків.

Про це розповіла перша віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко на заході "На шляху впровадження Національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року та внесок партнерів у цей процес". Захід пройшов 14 жовтня за участю першої леді Олени Зеленської.

"Як і більшість розвинених країн світу Україна зобов'язалася подолати гендерний розрив в оплаті праці за найближчі 7 років. Російський напад поставив цю велику роботу під загрозу (...) Україна ухвалила принципове рішення — розвиватися незважаючи на війну. І держава з цього шляху не звертає, незважаючи на те, що він іноді замінований, іноді доводиться долати його під обстрілами", – прокоментувала Зеленська потребу гендерної рівності у роботі.

Мінекономіки додає, що розробило Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року та представило її у травні цього року. 15 вересня Кабмін ухвалив стратегію та затвердив план її реалізації на 2023-2025 роки.