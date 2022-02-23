Де в Україні найвигідніше жити - список міст

Щомісяця Державна служба статистики збирає дані про цінову політику регіонів, ціни на транспорт, житло та їжу, тим самим складаючи зведення про рівень життя в тому чи іншому українському регіоні.
Де дорожче та дешевше жити
Черкаська область - 2877 грн;
Київ - 2559 грн;
Одеська область - 2431 грн;
Запорізька область - 2426 грн;
Київська область - 2416 грн;
Дніпропетровська область - 2379 грн;
Львівська область - 2279 грн;
Чернівецька область - 2275 грн;
Херсонська область - 2242 грн;
Миколаївська область - 2214 грн;
Сумська область - 2213 грн;
Луганська область 2211 грн;
Кіровоградська область - 2200 грн;
Закарпатська область - 2195 грн;
Харківська область - 2178 грн;
Донецька область - 2139 грн;
Волинська область - 2138 грн;
Вінницька область - 2124 грн;
Івано-Франківська область - 2122 грн;
Полтавська область - 2098 грн;
Рівненська область - 2098 грн;
Тернопільська область - 2084 грн;
Хмельницька область - 2081 грн;
Чернігівська область - 2035 грн;
Житомирська область - 2010 грн.
Черкаська в рейтингу посіла перше місце, зокрема, через дорогі стоматпослуги, ціни на які суттєво перевищують ціни в інших областях.
Де найдешевша і найдорожча їжа.
В середньому батон вагою 500 г в Україні в серпні можна було придбати за 13,97 грн.
Найдорожчим він був на Волині - 16,07 грн. Також дорогий батон на Львівщині та в Одеській області. Зате дешевше купити батон могли жителі Миколаївщини - по 11,60 грн. Недалеко ціни втекли і в Дніпропетровській і Черкаській областях.
Кілограм курячого філе в серпні в середньому можна було придбати за 87,39 грн.
Дешевше - в Харківській області (81,75 грн), Львівській та Вінницькій. Зате в Миколаївській області, де був найдешевший батон, курятину продавали дорожче - майже за 97 грн. Також дорого купували філе інші жителі півдня - в Одеській і Херсонській областях.
Літр молока дорожче обходився в Одеській області - майже 28 грн. Схожі ціни - в Харківській області, трохи дешевше - в Києві. Зате дешевше молоко в серпні лежало на полицях магазинів у Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях - близько 23 грн за літр. В середньому в Україні літр молока коштував 24 гривні 83 копійки.
Менше ніж 8 грн за кілограм картоплі платили в серпні жителі Полтавської області. Дешево картопля обходилася також жителям Тернопільської та Чернігівської областей. В середньому українці купували картоплю по 10,02 грн. Дорожче платили в Києві - 11,3 грн.
Півлітрова пляшка українського пива в серпні обійшлася українцям у 17,59 грн. Пиво дешевше за 16 гривень могли пити жителі Запорізької, Кіровоградської та Чернігівської областей. А ось жителі неокупованої частини Луганщини платити майже 20 гривень за пляшку.
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