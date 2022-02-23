Де в Україні найвигідніше жити - список міст

08:53 01 жовтень Київ, Україна

Щомісяця Державна служба статистики збирає дані про цінову політику регіонів, ціни на транспорт, житло та їжу, тим самим складаючи зведення про рівень життя в тому чи іншому українському регіоні.

Де дорожче та дешевше жити

Черкаська область - 2877 грн;

Київ - 2559 грн;

Одеська область - 2431 грн;

Запорізька область - 2426 грн;

Київська область - 2416 грн;

Дніпропетровська область - 2379 грн;

Львівська область - 2279 грн;

Чернівецька область - 2275 грн;

Херсонська область - 2242 грн;

Миколаївська область - 2214 грн;

Сумська область - 2213 грн;

Луганська область 2211 грн;

Кіровоградська область - 2200 грн;

Закарпатська область - 2195 грн;

Харківська область - 2178 грн;

Донецька область - 2139 грн;

Волинська область - 2138 грн;

Вінницька область - 2124 грн;

Івано-Франківська область - 2122 грн;

Полтавська область - 2098 грн;

Рівненська область - 2098 грн;

Тернопільська область - 2084 грн;

Хмельницька область - 2081 грн;

Чернігівська область - 2035 грн;

Житомирська область - 2010 грн.

Черкаська в рейтингу посіла перше місце, зокрема, через дорогі стоматпослуги, ціни на які суттєво перевищують ціни в інших областях.

Де найдешевша і найдорожча їжа.

В середньому батон вагою 500 г в Україні в серпні можна було придбати за 13,97 грн.

Найдорожчим він був на Волині - 16,07 грн. Також дорогий батон на Львівщині та в Одеській області. Зате дешевше купити батон могли жителі Миколаївщини - по 11,60 грн. Недалеко ціни втекли і в Дніпропетровській і Черкаській областях.

Кілограм курячого філе в серпні в середньому можна було придбати за 87,39 грн.

Дешевше - в Харківській області (81,75 грн), Львівській та Вінницькій. Зате в Миколаївській області, де був найдешевший батон, курятину продавали дорожче - майже за 97 грн. Також дорого купували філе інші жителі півдня - в Одеській і Херсонській областях.

Літр молока дорожче обходився в Одеській області - майже 28 грн. Схожі ціни - в Харківській області, трохи дешевше - в Києві. Зате дешевше молоко в серпні лежало на полицях магазинів у Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях - близько 23 грн за літр. В середньому в Україні літр молока коштував 24 гривні 83 копійки.

Менше ніж 8 грн за кілограм картоплі платили в серпні жителі Полтавської області. Дешево картопля обходилася також жителям Тернопільської та Чернігівської областей. В середньому українці купували картоплю по 10,02 грн. Дорожче платили в Києві - 11,3 грн.

Півлітрова пляшка українського пива в серпні обійшлася українцям у 17,59 грн. Пиво дешевше за 16 гривень могли пити жителі Запорізької, Кіровоградської та Чернігівської областей. А ось жителі неокупованої частини Луганщини платити майже 20 гривень за пляшку.