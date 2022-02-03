"Газпром" збільшив обсяги транспортування газу через Україну

15:21 01 лютий Київ, Україна

Стало відомо, що Газпром поступово нарощує обсяги транзиту газу через газотранспортну систему України.

Станом на 1 лютого російський постачальник газу збільшив обсяг до 107,7 мільйона кубометрів. При цьому в останню добу в січні цей показник сягнув лише 54 мільйонів кубометрів.

Слід зазначити, що середньодобовий обсяг газу через Україну в період січня становив близько 54 мільйонів кубометрів, а це майже вдвічі менше, виходячи з контрактів (109 мільйонів кубометрів). При цьому мінімально постачалося за добу 43 млн куб. м, а максимально – 74 млн куб. м.



Тим часом потужності «Ямал-Європа», як і раніше, залишаються незатребуваними, незважаючи на бронь Газпрому 19,3 мільйона кубометрів на добу, через що магістраль працювала в реверсному режимі.



На лютий російський холдинг відмовився вже взагалі бронювати потужності ділянки газопроводу, що свідчить про чергові щоденні аукціони.