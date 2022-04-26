Газпром скасував бронювання українських транзитних потужностей

Спроба проведення аукціону на бронювання додаткових транзитних потужностей, що перериваються, через Україну була приречена на провал.
Російський газовий монополіст Газпром знову відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну на серпень. Про це у вівторок, 27 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані системи бронювання Regional Booking Platform.
Зазначено, що Оператор газотранспортної системи України виставляв на аукціон додаткові - ті, що перериваються - транзитні потужності на липень (63,7 млн куб. м на добу), але вони виявилися незатребуваними.
У Газпрому на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м - це 109 млн куб. м на добу; 15 млн куб. м твердих потужностей заброньовано додатково на аукціоні 19 липня - всього 124 млн куб. м на добу. У липні концерн прокачує через Україну в середньому по 124 млн куб. м на добу, повністю вибираючи заброньований обсяг.
Якщо аукціон на тверді потужності проходить зі стовідсотковою реалізацією, можуть бути організовані торги на потужності, що перериваються (в залежності від можливостей оператора газотранспортної системи).
Раніше в цьому році Газпром не бронював потужності, що перериваються - так було з аукціонами на травень, червень і навіть на липень, попри планові ремонти на головних експортних магістралях концерну: Північний потік і Ямал-Європа. Але концерн не став збільшувати бронювання українських потужностей, а компенсував транзит відбором газу зі сховищ в Європі.
Небажання Газпрому купувати негарантовані потужності (зазвичай пропонуються з дисконтом) за ціною гарантованих українські газовики називають "шантажем" Європи. Співвідношення на аукціонах твердих (19%) і тих, що перериваються (81%) газотранспортних потужностей залишається незмінним.
Баланс газового ринку Європи стає все більш напруженим через невластиву сезонну закономірність падіння поставок СПГ; через планові ремонти знижуються і поставки трубопровідного газу. Закачування до підземних сховищ знаходиться на мінімальних значеннях, що вже не залишає сумнівів в тому, що нову зиму Європа зустріне з напівпорожніми ПСГ.
Також відомо, що Газпром відмовився від річної броні транзиту через Україну. Тоді Оператор газотранспортної системи України виставляв для річного бронювання додаткові "тверді" потужності в 9,8 млн куб. м на добу.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба передрік "складні роки" української ГТС. Українська газотранспортна система опинилася під загрозою через будівництво Північного потоку -2, сенсу в якому немає, каже міністр.
Російський газовий монополіст Газпром знову відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну на серпень. Про це у вівторок, 27 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані системи бронювання Regional Booking Platform.
Зазначено, що Оператор газотранспортної системи України виставляв на аукціон додаткові - ті, що перериваються - транзитні потужності на липень (63,7 млн куб. м на добу), але вони виявилися незатребуваними.
У Газпрому на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м - це 109 млн куб. м на добу; 15 млн куб. м твердих потужностей заброньовано додатково на аукціоні 19 липня - всього 124 млн куб. м на добу. У липні концерн прокачує через Україну в середньому по 124 млн куб. м на добу, повністю вибираючи заброньований обсяг.
Якщо аукціон на тверді потужності проходить зі стовідсотковою реалізацією, можуть бути організовані торги на потужності, що перериваються (в залежності від можливостей оператора газотранспортної системи).
Раніше в цьому році Газпром не бронював потужності, що перериваються - так було з аукціонами на травень, червень і навіть на липень, попри планові ремонти на головних експортних магістралях концерну: Північний потік і Ямал-Європа. Але концерн не став збільшувати бронювання українських потужностей, а компенсував транзит відбором газу зі сховищ в Європі.
Небажання Газпрому купувати негарантовані потужності (зазвичай пропонуються з дисконтом) за ціною гарантованих українські газовики називають "шантажем" Європи. Співвідношення на аукціонах твердих (19%) і тих, що перериваються (81%) газотранспортних потужностей залишається незмінним.
Баланс газового ринку Європи стає все більш напруженим через невластиву сезонну закономірність падіння поставок СПГ; через планові ремонти знижуються і поставки трубопровідного газу. Закачування до підземних сховищ знаходиться на мінімальних значеннях, що вже не залишає сумнівів в тому, що нову зиму Європа зустріне з напівпорожніми ПСГ.
Також відомо, що Газпром відмовився від річної броні транзиту через Україну. Тоді Оператор газотранспортної системи України виставляв для річного бронювання додаткові "тверді" потужності в 9,8 млн куб. м на добу.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба передрік "складні роки" української ГТС. Українська газотранспортна система опинилася під загрозою через будівництво Північного потоку -2, сенсу в якому немає, каже міністр.
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