"Газпром" зупинив постачання газу французькій корпорації Engie

«Газпром» призупинив постачання найбільшій французькій компанії Engie, вона нібито не сплатила росії за "липневі постачання в повному обсязі".
У "Газпромі" заявили, що призупинять транспортування газу з 1 вересня 2022 року. Відновлять нібито лише тоді, коли отримають оплату за липень у повному обсязі.
В Engie відповіли на закиди "Газпрому"
Франція ці дії росіян назвала шантажем. Міністр енергетики Франції Агнес Паньє-Рунаше заявила, що росія використовує газ як зброю війни.
В Engie відповіли на закиди "Газпрому"
Франція ці дії росіян назвала шантажем. Міністр енергетики Франції Агнес Паньє-Рунаше заявила, що росія використовує газ як зброю війни.
Більше того, виконавча віцепрезидентка Engie Клер Вейзанд заявила, що у Франції заповнено понад 90% газових сховищ, тоді як загалом у ЄС — на 80%.
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