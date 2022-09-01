"Газпром" зупинив постачання газу французькій корпорації Engie

09:53 31 серпня Київ, Україна

Газпром» призупинив постачання найбільшій французькій компанії Engie, вона нібито не сплатила росії за "липневі постачання в повному обсязі".

"Російський "Газпром" заявив, що припиняє постачання газу для великої французької енергетичної компанії Engie (ENGIE.PA) через суперечку щодо контрактів", - йдеться у повідомленні.

У "Газпромі" заявили, що призупинять транспортування газу з 1 вересня 2022 року. Відновлять нібито лише тоді, коли отримають оплату за липень у повному обсязі.



В Engie відповіли на закиди "Газпрому"

Франція ці дії росіян назвала шантажем. Міністр енергетики Франції Агнес Паньє-Рунаше заявила, що росія використовує газ як зброю війни.

"Ми готуємося до гіршого сценарію, який полягає у повному відключенні", - заявила Агнес Паньє-Рунаше.

Більше того, виконавча віцепрезидентка Engie Клер Вейзанд заявила, що у Франції заповнено понад 90% газових сховищ, тоді як загалом у ЄС — на 80%.