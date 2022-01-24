Газ в Україні знову дорожчає: прогноз опалювального сезону

10:39 10 вересень Київ, Україна

Ціни на тепло в Україні знову зміняться. Через різницю постачальників і умов транспортування ніхто не може дати точні дані, проте експерти впевнені, що підвищення буде не менше, ніж на 15%

Як і чому зміняться ціни

В Україні останні чотири роки у 80% міст тарифи на тепло не покривають собівартість, розповідає OBOZREVATEL директор Асоціації "Енергоефективні міста України". Комунальні підприємства працювали в мінус, їх доводилося дотувати.

Протягом останніх двох років ситуація навіть загострилася. Якщо раніше тариф на газ (а це 80% в структурі тарифу на тепло) встановлювався відразу на опалювальний сезон, то зараз вартість блакитного палива може змінюватися щомісяця.

"Зараз маємо другий опалювальний сезон, коли ми заходимо, не знаючи тариф на газ. Немає довгострокового прогнозу", - констатує Павлюк. Разом з тим, ще торік Кабмін прийняв постанову, яка дозволяє змінювати тарифи на тепло без довгої процедури узгодження. Якщо раніше, щоб підвищити тариф на тепло, потрібно було витратити від двох до чотирьох місяців, то зараз зробити це можна в тому ж місяці.

Фактично вартість опалення для українців буде змінюватися щомісяця. Якщо в жовтні, ймовірно, різниця буде незначною, то в розпал сезону, в грудні-лютому, газ може підскочити в ціні від 5,8 до 7 грн за кубометр, розповідає представник Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.