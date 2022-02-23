Газ в Україні не подорожчає - "Нафтогаз"

08:13 01 жовтень Київ, Україна

Українці з завмиранням серця чекали подорожчання газу, а значить - збільшення тарифів на тепло в новому опалювальному сезоні 2020.

Газ в Україні дорожчати не буде - в "Нафтогазі" пообіцяли, що після двомісячного зростання ціни на газ залишаться на нинішньому рівні. Ситуацію прокоментував член наглядової ради профільної асоціації.

"Мені здається, це відверто політичне рішення. У Європі газ дорожчає, і зараз ціна на газ в Україні мала б зрости. Я вважаю, що це такий крок, щоб не хвилювати українців перед виборами, щоб вони не були критично налаштовані. Я навіть не сумніваюся, що в листопаді цю ціну приплюсують", - сказав він.

За словами експерта, якби ринок газу дійсно працював, то для споживачів газ коштував би менше.

"Проблема в тому, що ми прив'язані до європейського газу, і "Нафтогаз" відповідно формує ціну. Але я б на інше звернув увагу: "Нафтогаз України" є оператором і власником компанії "Укргазвидобування", яка видобуває весь газ, який йде на потреби населення і теплокомуненерго. Це 14,5 млрд кубометрів.

За умовами ринку газу, який запрацював з 1 серпня, весь цей газ повинен був продаватися на біржі, аукціоні й так далі. І всі компанії-постачальники б могли його купувати. Тоді б формувалася ринкова ціна, і вона була б меншою, ніж європейський газ, тому що було б відсутнє транспортне плече. У підсумку економія для людей, які витрачають 1,5 тисячі кубів на сезон, була б в районі 2 тисяч гривень", - сказав він.