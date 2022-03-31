Газ в Україні досяг рекордної позначки в ціні - 1,5 тисячі грн за кубометр

Ринок українського газу досяг свого рекордного показника - 1,5 тисячі грн за кубометр. Аналітики стверджують, що така вартість є історичним максимумом. Як показують результати торгів, вартість зросла буквально за один день.

Експерти кажуть, що така цінова політика на ресурс пояснюється високим попитом на газ і дефіцитом відповідної пропозиції. Також вартість газу сильно залежить від ціни на європейському ринку. Станом на 1 липня в Європі газ коштував 15 936 грн за тисячу кубів.

Раніше стало відомо, скільки газу накопичила Україна в своїх ПСГ. Запаси досягли 16 млрд кубометрів. Це на 5 відсотків або на 900 млн метрів кубічних більше, ніж на початок сезону закачки газу.