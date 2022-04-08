Газ в обмін на овочі: росія повертається до торгівлі за правилами кам'яного віку

Росія та Туреччина можуть перейти до торгівлі бартером, повідомив у середу глава Турецько-Російської ділової ради Іззет Екмекчібаші.
За його словами, зараз проводяться дослідження такої можливості з урахуванням наявного досвіду.
За його словами, зараз проводяться дослідження такої можливості з урахуванням наявного досвіду.
Істотно збільшити торгівлю в нацвалютах, за його словами, москва та Анкара поки що не готові: для цього потрібне збільшення взаємних гарантій.
Торгівля в лірах та рублях, за його словами, вже ведеться, але їй перешкоджає волатильність курсів: минулого року турецька валюта стала найслабшою у світі, а у цьому – пальму першості на короткий час перехопив російський рубль.
За даними Федеральної митної служби, Туреччина є 7-м за оборотом торговим партнером росії з часткою 3,7% і входить до топ-3 найбільших клієнтів "Газпрому".
Торік до Туреччини було поставлено російських товарів на 26,5 млрд доларів. Понад 60% експорту припало на енергоносії.
З Туреччини до росії завозиться товарів значно менше - на 6,5 млрд доларів. Головна стаття імпорту – овочі, фрукти та горіхи (близько 20%).
За даними Федеральної митної служби, Туреччина є 7-м за оборотом торговим партнером росії з часткою 3,7% і входить до топ-3 найбільших клієнтів "Газпрому".
Торік до Туреччини було поставлено російських товарів на 26,5 млрд доларів. Понад 60% експорту припало на енергоносії.
З Туреччини до росії завозиться товарів значно менше - на 6,5 млрд доларів. Головна стаття імпорту – овочі, фрукти та горіхи (близько 20%).
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі