Газ в обмін на овочі: росія повертається до торгівлі за правилами кам'яного віку

20:46 06 квітня Київ, Україна

Росія та Туреччина можуть перейти до торгівлі бартером, повідомив у середу глава Турецько-Російської ділової ради Іззет Екмекчібаші.



За його словами, зараз проводяться дослідження такої можливості з урахуванням наявного досвіду.

"Туреччина наприкінці 80-х років займалася бартерною торгівлею, і це були успішні практики", - сказав Екмекчібаші.

Істотно збільшити торгівлю в нацвалютах, за його словами, москва та Анкара поки що не готові: для цього потрібне збільшення взаємних гарантій.

"Якщо буде дана взаємна гарантія на 5 млрд доларів, то ми зможемо експортувати товарів на 5 млрд доларів у турецькій лірі", - пояснив Екмекчібаші.